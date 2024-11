Al "Maradona" arriverà una Roma con atteggiamento difensivo: insidia per Conte Il nuovo allenatore Ranieri deve ritrovare l'equilibrio: a Fuorigrotta può andare bene anche un pari

Mentre il Napoli si ferma per due giorni, in attesa della ripresa degli allenamenti di martedì, Antonio Conte si prepara ad accogliere i primi nazionali. A Castel Volturno ci saranno i quattro italiani: Di Lorenzo, Buongiorno, Raspadori e Meret, così come l'attaccante belga Lukaku. Il giorno dopo ranghi quasi al completo con Rrahmani, i due scozzesi McTominay e Gilmour e Lobotka. Per vedere a Castel Volturno tutti i 13 nazionali, però, bisognerà attendere giovedì: Anguissa dal Camerun e Olivera dall'Uruguay saranno gli ultimi a rientrare. Ma tutto dovrebbe avvenire in tempo per la sfida contro la Roma di domenica 24 novembre, alle 18, al "Maradona". I giallorossi hanno cambiato allenatore, e ritrovato per la terza volta Claudio Ranieri, che è anche un ex del Napoli.

Sicuramente ci sarà una reazione sul piano dell'orgoglio, e Conte dovrà mettere in calendario anche questa difficoltà. Ranieri ha parlato di ritrovare l'equilibrio, e quindi l'imperativo sarà tornare da Fuorigrotta senza prendere gol, o quantomeno con un punto. Da prevedere un atteggiamento difensivo della Roma, e per questo servirà l'apporto degli attaccanti per superare la difesa giallorossa. Non si prevedono sorprese: Conte darà ancora fiducia a Lukaku, che domani potrebbe non giocare nella sfida del Belgio a Israele, e soprattutto a Kvaratskhelia e Politano: quest'ultimo risparmiato dalle convocazioni della nazionale italiana e quindi tra i pochi ad aver effettivamente beneficiato della sosta.