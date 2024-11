Napoli-Roma, Olivera l'ultimo a rientrare: Spinazzola si candida per una maglia Domani la ripresa degli allenamenti, ma il gruppo sarà al completo solo giovedì

Con la Roma nel mirino e il primo posto solitario da preservare, il Napoli si prepara alla ripresa degli allenamenti. Conte ritroverà i primi nazionali, tra cui l'attaccante Romelu Lukaku, le cui condizioni sono da valutare. Il ct del Belgio ha parlato di un'infiammazione al ginocchio, ma lo stesso Lukaku avrebbe rassicurato lo staff medico azzurro. Il suo rientro anticipato, visto che domenica non ha giocato contro Israele, era già concordato. Le sue condizioni saranno comunque valutate, ma non dovrebbero esserci particolari problemi. L'allenatore aspetterà giovedì, quando saranno rientrati tutti i nazionali, per decidere qualche eventuale cambio di formazione per la sfida contro la Roma di domenica al "Maradona", prevista alle 18.

Olivera dovrebbe essere l'ultimo a rientrare: per questo nel ruolo di terzino sinistro si candida l'ex Spinazzola per un posto da titolare. Da monitorare anche le condizioni di Lobotka, che reduce dall'infortunio muscolare è alla ricerca della miglior condizione, che sta provando a ritrovare con la sua nazionale. Intanto, come ogni periodo di sosta, si parla di mercato e di rinnovi. Attesa per quello di Kvaratskhelia, ma per ora non ci sono aggiornamenti: il club azzurro aspetta una risposta del giocatore. Sul fronte innesti, invece, non si esclude la partenza di Juan Jesus, con l'arrivo di un altro difensore centrale.