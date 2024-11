IL PIZZINO SPOT di Urgo: Meglio di così! Le parole del ds Manna su Conte sono state di buonsenso...

Ho apprezzato le parole di buonsenso e umiltà di Giovanni Manna, direttore sportivo del Napoli, intervistato al Social Football Summit 2024, svoltosi a Roma allo stadio Olimpico. Il giovane DS ha sostanzialmente detto due cose: che è nella città partenopea per imparare e che la scelta di un allenatore vincente e con una consolidata esperienza come Antonio Conte è stata dettata anche dal bisogno di trovare a lui e a tutta la SSC Napoli un uomo dalle spalle forti, che potesse permettergli di crescere e, al contempo, riportasse serenità in società dopo il disgraziato anno appena trascorso. Meglio di così!