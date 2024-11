Domani c'è la Roma: il Napoli deve rispondere alle rivali Oltre 50mila spettatori per la sfida di domani: l'obiettivo è mantenere la vetta

Per ora c'è l'Inter davanti: per questo il Napoli deve rispondere alle rivali per mantenere il primo posto. Una brutta sconfitta contro l'Atalanta e un buon pareggio contro l'Inter, ma dopo due gare senza vittorie il Napoli è chiamato a riconquistare di nuovo i tre punti. C'è un primo posto da confermare e soprattutto la voglia di non deludere i tifosi. Il tecnico Antonio Conte ha parlato di un sano timore, di una pressione positiva che da sempre ha caratterizzato il suo modo di allenare. Del resto, contro la Roma il "Maradona" sarà sold out per la quarta volta consecutiva: ancora più di 50mila spettatori, per un entusiasmo ritrovato e la fiducia in una squadra che a sorpresa si ritrova sola al comando, anche se dietro le rivali spingono