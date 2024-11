IL PIZZINO SPOT di Urgo: Come rinfrancarsi Riflessioni sulla situazione finanziaria del Napoli...

Fabrizio Vettosi, analista economico, ha parlato a Radio Napoli Centrale della situazione finanziaria del Napoli e ha detto cose che all'inizio di questo campionato avevo già annunciato io, pur non sapendo analizzare così egregiamente i conti altrui - a stento so leggere, ma senza capirli, i miei. Il nuovo dicitore di veggenze ha dichiarato: "Il Napoli ha zero budget attualmente". E ha aggiunto: "Senza plusvalenze importanti, il Napoli partirebbe da meno novanta milioni di euro con l’aggiunta di almeno sessanta milioni tra aumento stipendi e investimenti d’altro genere." Come rinfrancarsi.