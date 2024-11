Si lavora pensando al Torino, mentre Conte chiede più gol al suo Napoli L'allenatore azzurro sa che la sua squadra segna meno di tutte tra quelle nei primi sei posti

L'obiettivo di Antonio Conte è resistere al primato ancora a lungo, tenendo a bada le quattro inseguitrici e provando a migliorare la fase offensiva. Il Napoli segna meno anche della sciagurata passata stagione scorsa: 20 reti all'attivo dopo 13 giornate, mentre un anno fa ne furono segnate 26. È molto migliorata, però, la difesa, ed è questo il punto di partenza su cui Conte sta costruendo una stagione che ha l'obiettivo di riportare gli azzurri in Champions League e provare a lottare per lo scudetto. Ma per riuscirci bisognerà creare più occasioni da gol, anche se ad oggi i partenopei sono cinici e concreti, riuscendo a trasformare un'occasione su due.

Un esame importante sarà quello di domenica pomeriggio a Torino, contro una squadra in difficoltà, ma che lo scorso anno ha inflitto al Napoli una delle sconfitte più umilianti degli ultimi anni. Conte dovrebbe schierare ancora i soliti titolari, ma di certo non potrà contare su Pasquale Mazzocchi. Il terzino si è infortunato durante Napoli-Roma, e come riporta il bollettino medico della società, resterà fermo per circa un mese a causa di una distrazione al polpaccio. Non un problema da poco, visto che come alternativa ai due esterni di difesa restano Spinazzola e Zerbin, che ha caratteristiche più offensive.