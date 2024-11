IL PIZZINO SPOT di Urgo: Tra serio e faceto Dopo la Roma c'è l'auspicio che qualcuno dei nuovi possa crescere, fino a durare almeno i 90 minuti

Il Napoli ha battuto la Roma al Maradona offrendo una prestazione degna della squadra che fu, ma solo per trequarti di gara. Antonio Conte alla fine si è detto rallegrato per i valori, sportivi e non, espressi in campo dalla sua squadra. Come non dargli torto, soprattutto se tra un atto eroico, un accorgimento tattico e un'azione rocambolesca gli azzurri continuano a guardare tutti dall'alto - anche chi è oggettivamente più forte di loro - nella classifica di serie A. Di buono c'è l'auspicio che qualcuno dei nuovi possa ancora crescere, fino a durare - tra serio e faceto - almeno i 90 minuti.