Il murales di Maradona il secondo sito più visitato in Italia dopo il Colosseo Oltre 6 milioni di turisti, più degli Scavi di Pompei. Le attività economiche limitrofe decollano

Napoli primeggia non soltanto in classifica: arriva un altro importante successo per la città. E riguarda ancora una volta Diego Armando Maradona, che continua a fare miracoli, visto che il murale del Pibe è il secondo sito più visitato d’Italia dopo il Colosseo. Sono 6 i milioni di turisti solo nel 2023. La piazzetta nei Quartieri Spagnoli ha attirato di più degli Scavi di Pompei, e come sottolinea il “Sole 24 Ore” le attività economiche della zona sono cresciute del 6.5%