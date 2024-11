IL PIZZINO SPOT di Urgo: Doppio giallo Tante polemiche per il presunto doppio giallo mancante (e inesistente) a Lukaku contro la Roma.

Ha ragione Carlo Alvino quando dichiara: "C'è una partita in campo e una fuori. Quella in campo vede il Napoli primo e a ridosso tante altre squadre che hanno piacere di giocarsi il campionato punto a punto. Fuori dal campo, invece, è una partita sporca. Ci sono veleni, chiacchiere, e un condizionamento mediatico da parte di un potere che si oppone alla lealtà e all'onestà del Napoli. Mi fa più paura questo che la partita in campo". Il riferimento è alla immonda gazzarra messa su dai giornali del nord (ma non solo) per il presunto doppio giallo mancante (e inesistente) a Lukaku contro la Roma.