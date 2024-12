Invasione azzurra allo stadio "Olimpico Grande Torino": settore ospiti sold out Quasi cinquemila i supporters del Napoli per la sfida contro i granata

Anche all’Olimpico di Torino ci sarà una invasione azzurra. Oggi pomeriggio il settore ospiti dello stadio granata sarà sold out. Conte e i suoi ragazzi saranno sostenuti da tantissimi tifosi napoletani che vogliono festeggiare un’altra vittoria esterna come al Meazza col Milan. Le porte saranno aperte anche ai sostenitori che arrivano dalla Campania. Non sarà la stessa cosa in Coppa Italia con la Lazio per ovvie ragioni di ordine pubblico.Il club di Cairo, comunque,ha chiesto ai sostenitori partenopei di non mostrare vessilli azzurri in altri settori. Soprattutto nella Curva Primavera. Mai era successo una cosa del genere. Si vede che si temono gli scontri eventualmente il Napoli dovesse andare in vantaggio.Una limitazione che al Maradona non c’è mai stata. L’importante è vietare qualsiasi tipo di violenza in modo tale da vivere una bella giornata di sport sulle gradinate di uno stadio storico che ricorda una grande squadra.