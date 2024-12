IL PIZZINO SPOT di Urgo: Prova del cuoco Non ha convinto la scelta di Conte di attuare un turn over totale nel Napoli contro la Lazio...

Di fronte alla formazione del Napoli che sarebbe scesa in campo a Roma nella sfida di Coppa Italia contro la Lazio, non poteva che nascere qualche perplessità per il "turnover totale" adottato da Antonio Conte. Undici undicesimi non era mai successo, e per di più con una squadra molto offensiva e con più di un elemento fuori ruolo. E dire che nella bizzosa conferenza prepartita il tecnico leccese lo aveva detto che avrebbe fatto molti cambi per vedere all'opera chi giocava di meno, ma nessuno pensava potesse arrivare a tanto. Era di fatto una prova (fallita) del lavoro fin qui svolto col gruppo.