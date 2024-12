Anche De Laurentiis condivide il turnover, ma Conte ha già chiesto il riscatto La società ha condiviso la scelta dell'allenatore, ma domenica nel bis con la Lazio serve la scossa

Antonio Conte ha fatto un po' di propaganda, giovedì all'Olimpico dopo la sconfitta in casa contro la Lazio e l'eliminazione dalla Coppa Italia. L'allenatore del Napoli ha parlato di sfida alla pari, citando il possesso palla. Ben diverse le cose che il tecnico ha detto alla squadra alla ripresa degli allenamenti in vista del bis di domenica in campionato. Conte si aspettava molto di più dalle seconde linee schierate giovedì all'Olimpico, e nella sfida di Fuorigrotta chiede una prestazione molto diversa: toccherà ai titolari riscattarsi immediatamente e riprendere la marcia in testa alla classifica.

Finiti gli esperimenti e le occasioni per le secondee linee di mettersi in mostra in una competizione diversa. Ora c'è solo il campionato a cui pensare, e probabilmente saranno solo squalifiche e infortuni a portare l'allenatore a fare qualche rotazione. Per chi non troverà spazio ci penserà il mercato di gennaio ad alleggerire la rosa. Promossi Simeone e Neres, decisamente bocciati Raspadori, Juan Jesus, Rafa Marin e Spinazzola. Valutazioni che sono evidenti, e che anche il predidente De Laurentiis ha condiviso. Giusto dare spazio alle riserve, anche a costo di sacrificare la Coppa Italia. Ma ora l'obiettivo è centrare il posto in Champions e provare a vincere lo scudetto.