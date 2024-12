IL PIZZINO SPOT di Urgo: De profundis Se questi sono i titolari inamovibili c'è poco da stare allegri per il futuro...

Il Napoli A non ha fatto meglio di quello B, ha solo perso di nuovo contro la Lazio a distanza di tre giorni, ma con un po' più di onore (diciamo così). Non sono mancate, anche questa volta, le occasioni concesse ai biancocelesti come l'inconcludenza di una formazione azzurra che fatica a fare gioco e a trovare soluzioni d'attacco degne di questo nome. Se questi sono i titolari inamovibili, poi, c'è poco da stare allegri per il futuro. Manca qualcosa e sembra che, nonostante le ridicole agiografie di Antonio Conte, ciò non sarà dato da questo staff tecnico, da questo modulo tattico e da questi giocatori.