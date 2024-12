Voltare pagina a Udine dopo due sconfitte: il Napoli riparte con Neres Oggi il Napoli in campo alle 18 per tornare alla vittoria. Conte senza Kvara conferma il 4-3-3

Deve voltare pagina il Napoli di Antonio Conte dopo le due sconfitte consecutive rimediate contro la Lazio. In Coppa Italia prima, per 3-1 e in campionato poi, per 0-1. Alle 18 in casa dell'Udinese una partita da non sbagliare. Azzurri che dovranno fare a meno di Kvaratskhelia a causa di un trauma distorsivo riportato al ginocchio nella gara contro i biancocelesti. Assente anche Mazzocchi.

L'allenatore azzurro non dovrebbe modificare l'undici visto domenica al "Maradona", ma con una sola novità. Confermato il 4-3-3 con in porta Meret, Rrahmani e Buongiorno al centro della difesa e Di Lorenzo e Olivera come terzini. Nel terzetto di centrocampo confermati Anguissa e Lobotka, con McTominay a completare il reparto. In attacco, oltre a Lukaku e Politano, e dovrebbe essere David Neres a sostituire l'infortunato Kvara. Niente cambio di modulo, per ora, anche se nella conferenza stampa di ieri in cui Conte è stato molto criptico nelle risposte, sono emersi segnali di una possibile svolta tattica per creare più occasioni da gol