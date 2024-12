IL PIZZINO SPOT di Urgo: Azzurro unicum Il Napoli è atteso dal Genoa al Ferraris, squadra mutata e mutevole grazie al suo nuovo allenatore

Dopo tanti elogi non mi resta che tornare con i piedi per terra. Il Napoli è atteso dal Genoa al Ferraris, squadra mutata e mutevole grazie al suo nuovo allenatore, il bravo ed enigmatico Patrick Vieira. Non si sa molto del modulo né se lo adatterà alle peculiarità partenopee, certo è che non sarà una partita facile per l'ambiente infuocato in cui si svolgerà e per la rinnovata fiducia dei rossoblu nei propri mezzi. Quanto al Napoli restano da scogliere i soliti nodi (tutti non necessariamente scorsoi) sui cambi e sulla tenuta per 10 mesi di una formazione peraltro costruita per una sola smerciabile competizione.