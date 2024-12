Senza Buongiorno il difensore a gennaio diventa la priorità: tutte le idee Da Kiwior a Danilo, ma spunta anche un ex Salernitana svincolato

Sembra già essere in fermento il mercato del Napoli, probabilmente prima del previsto. L'infortunio di Alessandro Buongiorno, che rischia di saltare 6 partite tra cui due sfide delicate contro Atalanta e Juventus, ha portato il ds Manna a rivedere i piani per la sessione di gennaio. Si partirà ufficialmente il 2 gennaio, col club azzurro che punta a prendere subito un difensore centrale. Si tratta di un obiettivo già in agenda, ma l'assenza di Buongiorno e la carenza di alternative in grado di dare garanzie (ad oggi Juan Jesus e Marin) porteranno Conte e Manna fare prima possibile. L'obiettivo è un difensore pronto, in grado di inserirsi subito nel campionato di Serie A.

In prima fila c'è il polacco Kiwior dell'Arsenal: ha un passato nello Spezia e accetterebbe il Napoli, ma va convinto l'Arsenal e non sarà semplice. Altra preferenza è per Danilo della Juventus, ma anche in questo caso non sarà facile portarlo via da Torino. C'è anche un'idea che porta allo svincolato Luiz Felipe, ex Lazio e Salernitana, ma le cui condizioni fisiche sono da verificare. E poi c'è la pista Ismajli, difensore albanese dell'Empoli in scadenza a giugno. Il Napoli potrebbe provare ad anticipare l'addio del giocatore: non a caso Zerbin, tra i calciatori in uscita, sembra molto vicino al club toscano e potrebbe essere un primo tassello per un'operazione più ampia. Intanto Conte riflette su chi schierare al centro della difesa a Genova: ad oggi il favorito resta Juan Jesus, che non gioca titolare in campionato dallo scorso agosto.