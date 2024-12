Mazzocchi verso il pieno recupero Il terzino del Napoli si sta già allenando in gruppo

Pasquale Mazzocchi corre verso il recupero definitivo. Il terzino nativo di Barra sta lavorando con il pallone e presto dovrebbe aggregarsi al gruppo per tornare a disposizione di Conte. Con lui in rosa si potrebbe anche pensare di puntare ad una difesa a cinque dall’inizio o a partita in corso. L’ex Salernitana, prima dell’arrivo di McTominay, aveva sempre giocato titolare nelle partite precedenti. È un valore aggiunto per il gruppo partenopeo.