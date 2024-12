Le squadre giovanili del Napoli incontrano Conte e i big a Castel Volturno Sui social l'emozionante incontro e i discorsi di Conte e Di Lorenzo

Importante momento di condivisione per il Napoli. Le squadre giovanili hanno incontrato la prima squadra a Castel Volturno per un confronto generazionale. Emozionante il discorso di Antonio Conte: "Siamo contenti, mi raccomando, ricordatevi sempre per chi giocate. Il senso di appartenenza è troppo importante. Capire per chi si gioca e quale città si rappresenta. Vi aiuterà a dare sempre qualcosa in più. Avete il privilegio di giocare per il Napoli e questo dovete sempre portarlo nel cuore e nella testa e dovete sperare che un giorno potete esserci voi al posto di questi campioni".

Il Napoli sui propri canali ufficiali ha condiviso anche le parole del capitano, Giovanni Di Lorenzo: "Sarebbe bello vedere questa fascia indossata da un napoletano che ha fatto tutta la trafila, sarebbe bello, mi auguro possa succedere. Sarebbe bello per tutti avere un napoletano come capitano".