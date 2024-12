Anguissa: "Abbiamo difeso tutti assieme" Secondo gol consecutivo per il centrocampista del Napoli

Frank Zambo Anguissa, centrocampista del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Dazn dopo la vittoria contro il Genoa.

Ci hai preso gusto a fare gol...

"Come ho sempre detto, la cosa importante è vincere. E quando la squadra vince così in una partita difficile... La cosa importante è vincere, se segno va bene se non segno è la stessa cosa. È bello vedere una partita così dove difendiamo insieme fino alla fine e vinciamo, una squadra che dimostra che un po' di carattere si deve avere per vincere queste partite".

Anche oggi hai baciato il polsino, una dedica speciale a Daniele?

"A Daniele sempre ed ai miei figli che aspettavano tutto questo. L'ho fatto per tutti loro".