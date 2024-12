Meret: "Abbiamo tenuto duro e ce la siamo portata a casa" Il portiere del Napoli è stato grande protagonista Genova con le sue parate

Alex Meret, portiere del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Dazn dopo la vittoria contro il Genoa.

È stato un secondo tempo in cui sei stato molto impegnato...

"Sì, è stata una partita completamente diversa tra il primo e il secondo tempo, nel primo ci hanno aspettato molto e abbiamo tenuto sempre in mano il gioco noi, abbiamo creato diverse occasioni e siamo stati bravi a fare due gol. Poi nel secondo tempo loro sono entrati molto più aggressivi: ci hanno pressato a tutto campo e ci hanno messo un po' in difficoltà. Però siamo stati bravi a tenere duro fino alla fine e a portare a casa questa vittoria".

Andate a dormire da primi in classifica, è una cosa importante?

"Sì ogni partita diventa importante a questo punto della stagione, dobbiamo cercare di tenere il passo di tutte quelle che stanno davanti perché c'è un gruppo di squadre che stanno facendo bene. Dobbiamo riuscire a stare là pensando partita dopo partita, pensando a lavorare e a migliorarci sugli errori che abbiamo fatto magari per fare ancora meglio le prossime. Siamo contenti di stare là in alto e vogliamo continuare a rimanerci".