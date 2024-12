Vigilia di intenso lavoro sul campo e Natale libero: la ricetta di Conte Domenica al "Maradona" gli azzurri sfidano il Venezia alle 15, ma ci sarà un giorno di riposo

Prima il Venezia, e poi il mercato: il Napoli si prepara a un doppio fronte con campionato e le operazioni che il ds Manna porterà a termine per rinforzare la rosa e liberare qualche esubero. Intanto, dopo la vigilia di lavoro sul campo con una doppia seduta di allenamenti ma con la giornata di Natale che Conte concederà libera. Non dovrebbe riposarsi il ds Giovanni Manna, che sta impostando le operazioni di mercato per la seduta invernale, che aprirà ufficialmente i battenti il prossimo 2 gennaio. Possibili movimenti in tutti i reparti, a cominciare dalla porta: il Cagliari ha chiesto il prestito di Caprile, e con la stessa formula potrebbe dare Scuffet al Napoli. Idea che sembra poter trovare sviluppi nei prossimi giorni.

Ma soprattutto, il club azzurro cerca un difensore centrale: l'obiettivo principale è il brasiliano Danilo della Juventus. 34 anni, grande esperienza a tutti i livelli e in scadenza di contratto il prossimo giugno. La Juventus si libererebbe volentieri del suo ingaggio, ma serve una formula favorevole ad entrambi i club. Da parte del giocatore, che può giocare in tutti i ruoli della difesa e anche a centrocampo, c'è il gradimento nei confronti di Antonio Conte. Il Napoli guarda anche a centrocampo, con l'interesse per una mezz'ala di qualità: in questo caso il nome del romanista Lorenzo Pellegrini, ormai in rotta con l'ambiente e che potrebbe davvero cambiare aria. Anche in questo caso c'è da scoprire una formula che potrebbe rendere possibile l'operazione.