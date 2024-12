Napoli, il video di Natale con gli auguri ai tifosi fa il giro del web Il club azzurro lancia un bel messaggio, rilanciando il legame tra la squadra e la città

Fantastica clip della SSCNapoli per augurare Buon Natale ai tifosi azzurri. Ad alcuni tifosi viene consegnato un pacco, che però si rivela vuoto. Il significato è che il regalo è invece un video-messaggio del capitano Giovanni Di Lorenzo che alla fine riesce a farli commuovere tutti: "Volevamo farvi un regalo, ci abbiamo pensato tanto. Chi ha proposto una sciarpa, un biglietto, ma poi ci siamo detti: chi siamo noi per regalare qualcosa ai napoletani?

Voi avete già tutto, non mi riferisco al Vesuvio, al mare, al cibo, che pure quello non è male... ma a quello che ci date, quel sentimento incondizionato, che vi fare fare km per un allenamento, che vi fa pregare davanti ad un murale, che vi rende tristi una settimana intera per una sconfitta o vi fa volare per una vittoria, ecco, il regalo che vogliamo farvi e l'augurio che quel sentimento, quell'ammore con due m come dite voi, non sia per il Napoli ma per Napoli. Napoli non è solo una squadra di calcio, un capitano, Napoli è un sentimento e quindi ora che è Natale donatelo ad un familiare, un vicino, uno sconosciuto, uno che non è tifoso o tifa altre squadre. Non possiamo che dirvi grazie, per averci insegnato che a Napoli ammore si scrive con due m".