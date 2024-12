Anche nella trasferta in casa della Fiorentina divieto ai tifosi campani Confermato il provvedimento: stop ai tifosi del Napoli residenti nella regione Campania

Ormai i tifosi azzurri residenti in Campania non possono più andare in trasferta. Dopo la forzatura all’esterno dello stadio del Torino, il Casm ha deciso che per alcune gare lontane dal Maradona i sostenitori partenopei che vivono tra Napoli, provincia e regione non potranno più seguire la propria squadra del cuore. Una sorte di punizione nei confronti di tutti anche se a sbagliare sono stati solo pochi ultras. Fortunatamente in giro per l’Italia ci sono tantissimi napoletani che potranno assistere alla partita contro la Viola valevole per l’ultima giornata del girone d’andata. Il popolo azzurro lontano dalla propria città farà di tutto per sostenere Di Lorenzo e compagni in una trasferta molto difficile che potrebbe indirizzare nuovamente la classifica.