Victor Osimhen potrebbe andare al Manchester United: il Napoli osserva De Laurentiis aspetta il pagamento della clausola del nigeriano, che oggi ammonta a 75 milioni

Victor Osimhen potrebbe lasciare il Galatasaray già a gennaio permettendo al Napoli di liberarsi del suo cartellino. Dall’Inghilterra fanno sapere che il Manchester United è interessato all’attaccante nigeriano che oggi veste la maglia giallorossa del club turco. L’ex bomber azzurro indosserebbe la casacca del reds e nella trattativa potrebbe entrarci un attaccante. Tre sono gli elementi che possono fare al caso di Conte. Si tratta di Zirkzee, Hojlund e Rashford. Proprio così. Uno di questi calciatori potrebbe essere usato come merce di scambio per arrivare a Victor. L’ex Bologna èarrivato al Manchester solo la scorsa estate ma non sta avendo continuità. Pure Hojlund, che prima era all’Atalanta, sarebbe un buon profilo da aggiungere alla rosa partenopea.Infine ci sarebbe Rashford che, però, guadagna troppi soldi. Di sicuro il caso Osimhen va risolto il prima possibile. De Laurentiis ha un assoluto bisogno di incassare soldi perché deve far quadrare il prossimo bilancio. Manna sta valutando le varie ipotesi ma ci sono anche altre formazioni che vorrebbero Osimhen. Il Chelsea, per esempio, ha sempre desiderato di comprare il bomber africano. La scorsa estate i Blues stavano trattando con Manna ma poi non se ne fece più nulla. Conte, comunque, sarebbe ben lieto di abbracciare uno dei tre attaccanti dello United.