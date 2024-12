Conte vuole sfruttare il calendario e la Supercoppa per riprendersi la vetta Azzurri domenica contro il Venezia, poi la sfida in casa della Fiorentina

Il Napoli ha messo nel mirino la capolista Atalanta, e si guarda le spalle dall'Inter, che ha ancora una gara da recuperare. L'obiettivo di Antonio Conte è sfruttare le prossime due partite, contro Venezia e Fiorentina prima della Supercoppa che vedrà Atalanta e Inter fermarsi per volare in Arabia. Un'occasione per acciuffare il primo posto aspettando proprio lo scontro diretto contro la squadra di Gasperini. Una combinazione che Conte vuole sfruttare per rilanciare il Napoli come terzo candidato allo scudetto. Prima, però, c'è da superare un Venezia nei bassifondi della classifica, ma reduce da tre risultati utili consecutivi e che propone un calcio offensivo e gradevole.

Gli uomini di Di Francesco hanno sfiorato il colpo contro la Juventus, e potrebbero rappresentare un'insidia da non sottovalutare. Conte, che presenterà la sfida nella conferenza della vigilia, sceglierà ancora Juan Jesus in difesa per sostituire l'infortunato Buongiorno e fare coppia con Rrahmani. Olivera Di Lorenzo saranno i due terzini. Confermato il centrocampo, in attacco è ballottaggio tra Kvaratskhelia e Neres, col brasiliano favorito. Confermato ancora una volta Lukaku al centro dell'attacco È in dubbio, invece, Matteo Politano, che non si è allenato per uno stato influenzale. Dovrebbe recuperare, ma per una sua eventuale sostituzione l'allenatore azzurro ha allertato il rientrante Mazzocchi.