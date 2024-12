"Maradona" sold out per Napoli-Venezia: i tifosi vogliono la coppia Neres-Kvara Da valutare le condizioni di Politano dopo l'influenza, ma l'esterno dovrebbe farcela

Sarà uno stadio "Maradona" ancora col tutto esaurito a salutare il Napoli nell'ultima gara del 2024. Si chiude un anno a due facce, con la pessima conclusione dello scorso campionato e l'inizio di quello attuale sicuramente incoraggiante, con il chiaro obiettivo Champions e il sogno scudetto. Gli azzurri proveranno a sfruttare un turno sulla carta favorevole per provare a riprendersi la vetta, contro un Venezia che, classifica a parte, dimostra di giocare un calcio sempre offensivo e che è reduce da tre risultati utili consecutivi. Il pareggio in casa della Juventus, con la squadra di Di Francesco che avrebbe meritato la vittoria, è un segnale che il Napoli non può sottovalutare.

Ne parlerà Antonio Conte a breve in conferenza stampa a Castel Volturno, e nel frattempo si attendono novità sulle condizioni di Politano. Influenza per l'attaccante esterno, che se non dovesse farcela potrebbe essere sostituito da Neres. Col ritorno di Kvaratskhelia dal primo minuto, la coppia tanto sognata dai tifosi diventerebbe presto realtà, mentre Lukaku sarà il riferimento centrale in attacco. Se Politano dovesse farcela, e da questo punto di vista c'è ottimismo, Neres dovrebbe partire dalla panchina. Per il resto nessuna sorpresa, con la conferma di Juan Jesus al centro della difesa al posto dell'infortunato Buongiorno. E a proposito del difensore ex Torino, i tempi per il suo rientro potrebbero allungarsi, col rischio che possa rimanere fuori per tutto il mese di gennaio.