Napoli, ultimo impegno prima dell'apertura del mercato: le manovre del ds Manna L'obiettivo principale è il difensore della Juventus Danilo, ma si cerca anche un centrocampista

La partita di oggi è l’ultima prima dell’apertura del mercato invernale, che comincerà ufficialmente il 2 gennaio. Non si tratta di un vero e proprio test per i titolari che oggi Conte schiererà in campo, ma dietro i “titolarissimi” c’è tanto movimento. A partire dalle uscite, con il difensore Rafa Marin che ha chiesto la cessione perché trova poco spazio. Una richiesta per ora messa in stand-by, anche se c’è il Como interessato. Prima serve un sostituto, e il ds azzurro Giovanni Manna si sta muovendo per Danilo della Juventus. Tra il difensore brasiliano e il club azzurro c’è l’accordo (contratto di un anno e mezzo) ma prima il giocatore deve liberarsi dalla Juventus. Il Napoli non intende versare soldi perché Danilo ha solo sei mesi di contratto. Quindi serve l’accordo tra il calciatore e la sua attuale società.

Si lavora su un indennizzo, con il Napoli che potrebbe intervenire con un bonus alla firma perDanilo che servirebbe a compensare la buonuscita. La sensazione è che l’affare si farà, anche perché la Juventus si risparmierebbe volentieri i circa 2 milioni che dovrà pagare a Danilo per la parte restante della stagione. IlNapoi cerca anche una mezzala di qualità, un centrocampista dai piedi buoni per accompagnare Lukaku nelle sue scorribande offensive. L’idea preferita resta quella che porta a Lorenzo Pellegrini della Roma, ormai in rotta con il club giallorosso. Operazione che va definita, però, soprattutto per capire la formula giusta. Al Napoli piace anche Niccolò Fagioli della Juventus, che come Danilo viene visto poco da Thiago Motta. Raspadori potrebbe essere un elemento che interessa sia a Roma che Juventus, mentre sicuro dell’addio è Alessio Zerbin. Proprio il Venezia, oggi avversaria al “Maradona”, sta lavorando per un prestito fino al termine della stagione, anche se Manna vorrebbe trasformare l’acquisto in definitivo