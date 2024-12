Bilancio positivo, e i "ritrovati" Neres e Raspadori fanno ben sperare Tifosi soddisfatti: vanno bene anche partite "brutte", l'importante è vincere

Raspadori e il suo gol contro il Venezia rilanciano il Napoli in vetta alla classifica, per un Capodanno da primi in classifica assieme all'Atalanta. I tifosi del Napoli hanno tutti i buoni motivi per essere soddisfatti, soprattutto dopo aver ritrovato l'attaccante di scorta, che col suo primo gol in stagione si candida ad avere un ruolo importante. Finalmente anche le riserve danno segnali, così come aveva già fatto Neres. C'è ottimismo, nonostante le tante vittorie per 1-0 con relativa sofferenza. E intanto il 2024 si chiude con la fine del rapporto con Mario Rui: arriva la risoluzione contrattuale con il terzino portoghese, protagonista del terzo scudetto ma che era finito fuori rosa.