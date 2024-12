IL PIZZINO SPOT di Urgo: Piedi per terra Difficile non essere critici se riproponi sempre le stesse difficoltà, mascherate dalla classifica

Lo so, sono stato forse esageratamente critico nei confronti del Napoli, ma è difficile non esserlo se riproponi sempre le stesse difficoltà, per quanto mascherate da una classifica gratificante se non addirittura eccezionale. Va infatti detto chiaro e tondo che nonostante l'importante investimento tecnico ed economico fatto dal presidente Aurelio De Laurentiis a luglio non c'erano le premesse per ipotizzare un risultato del genere a quasi metà del guado, tanto più che va esclusa dal computo generale quella sciagurata partita persa a Verona alla prima di campionato. Perciò applausi sì, ma piedi per terra.