IL PIZZINO SPOT di Urgo: La Napolanta Il Napoli ha fatto più di quanto fosse nelle sue corde o ha una forza che ai più sfuggiva?

La straordinarietà del risultato fin qui raggiunto in classifica dal Napoli sta tutta nella parità di punti che ha alla 18esima di campionato con una squadra che gioca uno dei migliori calci in Europa e che perciò ha vinto solo pochi mesi fa una coppa europea non minore, quale è appunto l'Europa League. Lo aveva detto anche Antonio Conte dopo averci perso meritatamente in casa: "Al momento loro ci sono nettamente superiori. Più avanti vedremo". Così le cose sono due, o la squadra azzurra ha fatto più di quanto fosse nelle sue corde oppure ha una forza (sia morale che tecnica) che ai più (compreso il sottoscritto) sfuggiva.