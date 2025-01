Vigilia di Fiorentina-Napoli col dubbio Politano. Kvara rischia l'esclusione Problema muscolare per l'ex Inter, mentre il georgiano potrebbe partire dalla panchina

Vigilia di campionato per il Napoli, con gli azzurri che si preparano alla prima gara del 2025, domani alle 18 allo stadio Franchi contro la Fiorentina. Gli azzurri proveranno ad approfittare del momentaneo stop dell'Atalanta, che così come Inter, Juventus e Milan, rinvieranno questa giornata a causa della Supercoppa. Per la squadra di Conte l'occasione di ottenere di nuovo il primo posto solitario in attesa dei recuperi e dello scontro diretto contro l'Atalanta, che si giocherà tra due turni. Oggi l'allenatore presenterà la sfida in conferenza stampa: la Fiorentina del napoletano Raffaele Palladino viene da un periodo difficile, ma il bel pareggio ottenuto in extremis in casa della Juventus ha ridato entusiasmo, testimoniato dai 5mila tifosi presenti al "Franchi" nell'allenamento a porte aperte a Capodanno.

E questa volta la formazione del Napoli non sarà scontata: fuori Buongiorno per infortunio, con Juan Jesus al suo posto, i dubbi sono in attacco. Politano avrebbe accusato un problema muscolare ed è in dubbio, ma Conte starebbe pensando anche alla clamorosa esclusione di Kvaratskhelia. A questo punto il tridente potrebbe essere composto da Neres a destra, Lukaku al centro e uno tra Spinazzola e Mazzocchi a sinistra. Sarà l'allenatore a dare più indizi, mentre il portiere Alex Meret è finalmente a un passo dal rinnovo: accordo annuale, quindi fino al 2026, con opzione per il 2027.