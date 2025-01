Mercato: Danilo può arrivare solo gratis. Folorunsho verso la Fiorentina Il Napoli non intende pagare indennizzi per il difensore della Juventus, che dovrà svincolarsi

È cominciato ufficialmente il mercato invernale, ma quello del Napoli deve ancora entrare nel vivo. Il club azzurro prenderebbe Danilo solo a parametro zero (da svincolato) e non accetta di pagare indennizzi alla Juventus. Dovrà essere il giocatore a trovare un accordo per la risoluzione. Da parte del club azzurro c’è solo la promessa di un bonus alla firma. Per ora il Napoli non ha fretta, ma dipenderà anche dal rendimento di Juan Jesus. Fatta per Folorunsho in prestito alla Fiorentina, riscatto opzionale a 9 milioni. L’affare sarà definito dopo la partita di sabato. Zerbin verso il via libera per il trasferimento in prestito al Venezia. Anche in questo caso prestito con opzione. Per ora c’è il no al Cagliari per il prestitodi Caprile. Spinazzola sta cercando squadra: contatti col Torino. Sono ore di attesa per Danilo. Il brasiliano della Juventus non è stato convocato per la Supercoppa Italiana e nelle prossime settimane lascerà il club bianconero, visto che non rientra nei piani della Vecchia Signora.

A bilancio è già stato ammortato, dunque è “liberabile” a zero. Il giocatore non ha chiesto di uscire, ha preso atto della volontà della Juventus di chiudere l’avventura insieme e ora siaspetta di essere liberato. Non forzerà la mano o farà ulteriori richieste, aspetta che la Juve accetti di venderlo a zero, con le offerte e richieste finora arrivate che sono sempre quelle del Napoli, che resta in pole, e Olympique Marsiglia, entrambe a titolo gratuito. Anche Motta ha confermato che il difensore è fuori dal progetto. La Fiorentina intanto ha preso il 23enne difensore argentino Nicolas Valentini preso a parametro zero dal Boca Juniors: per lui la maglia numero 14 e un contratto fino al 2029, l’ufficialità è stata data ieri dal club viola mentre la presentazione dovrebbe tenersi la prossima settimana quando si aggregherà il centrocampista Michael Folorunsho in prestito dal Napoli con diritto di riscatto a nove milioni. In partenza Martinez Quarta, che torna in Argentina.