A Firenze occasione per Spinazzola, ma l'esclusione di Kvaratskhelia può pesare Voci di un georgiano fuori comunque dall'undici titolare, a prescindere dal problema fisico

Inizia in salita il 2025 del Napoli: nella prima partita del nuovo anno, gli azzurri fanno i conti con tre assenze pesanti. Oggi a Firenze, con fischio di inizio alle ore 18, la sfida contro la Fiorentina del napoletano Raffaele Palladino. Conte dovrà rinunciare non solo a Buongiorno in difesa, ma anche a Kvaratskhelia e Politano in attacco. Entrambi sono stati fermati da problemi muscolari: più serio quello di Politano, alle prese con un'elongazione al muscolo soleo del polpaccio. Per Kvara si parla di un generico affaticamento muscolare, che comunque lo ha tenuto fuori dalla lista dei convocati. E a tal proposito sono insistenti le voci che parlano di un georgiano comunque escluso dall'undici titolare, a prescindere dal problema fisico. Sarà l'occasione per Leonardo Spinazzola, che Conte schiererà al posto di Kvara nel tridente a sinistra. Terzetto che sarà completato da Neres a destra e Lukaku al centro.