Epifania di riposo con tre giocatori da valutare. Mercato, arriva Scuffet Epifania di riposo per gli azzurri. Caprile va al Cagliari, al suo posto il nuovo vice Meret

Giorno dell'Epifania libero per i giocatori del Napoli: dopo la vittoria di sabato in casa della Fiorentina, Antonio Conte ha concesso due giorni prima della ripresa degli allenamenti, che è prevista domani a Castel Volturno. Nel mirino c'è la sfida contro il Verona di domenica sera al "Maradona", che aprirà il girone di ritorno. Conte aspetta notizie dai tre acciaccati, che sono Kvaratskhelia, Politano e Olivera. Esami per tutti, con il georgiano che non desta particolari preoccupazioni dopo l'affaticamento muscolare che lo ha fermato per la partita di sabato. Nulla di grave neanche per Politano e Olivera, ma le loro condizioni andranno monitorate. Per il terzino sinistro un trauma contusivo al polpaccio.

Un po' più serio il problema per Politano, alle prese con un'elongazione del muscolo soleo, che richiederà prudenza. La sua presenza col Verona è da considerarsi a rischio. Bisognerà pazientare ancora per rivedere Buongiorno: il suo recupero dovrebbe essere ultimato entro la fine del mese. Intanto, prende forma il mercato di gennaio degli azzurri: definito lo scambio di portieri tra Caprile e Scuffet. L'azzurro va in Sardegna, dove prenderà il posto da titolare con la formula del prestito con diritto di riscatto fissato a 8 milioni. A Napoli arriva Scuffet, che ieri ha giocato l'ultima partita col Cagliari, e che sarà il vice di Meret fino al termine della stagione. Per Scuffet la formula è di un prestito senza opzioni di acquisto.