IL PIZZINO SPOT di Urgo: Santa ragione

Il Napoli di Antonio Conte deve avere un santo in Paradiso, e non e detto che sia San Gennaro. Non si spiega altrimenti il fatto che tutti gli allenatori delle squadre che affrontano gli azzurri, per fare i grandi strateghi o solo gli originali, decidono di schierare formazioni tanto innovative da risultare incomprensibili anche ai propri calciatori, ovvero così balzane da essere il più delle volte fragili tanto tatticamente quanto tecnicamente. Un esempio per tutti è stato dato da Raffaele Palladino che per far vedere di sapere cosa fare passa dal 4-3-3 al 3-4-2-1 e le busca di santa ragione.