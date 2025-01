Conte aspetta il rientro immediato di Politano, Olivera e Kvaratskhelia Oggi la ripresa degli allenamenti in casa azzurra. Domenica la sfida al Verona

Il Napoli riprende gli allenamenti oggi a Castel Volturno dopo i due giorni di riposo concessi da Conte. Si lavora per preparare la sfida di domenica sera al "Maradona" contro il Verona, reduce da due risultati utili consecutivi e che nella prima giornata travolse gli azzurri al "Bentegodi", in un esordio da dimenticare. Sfida che avrà uno stimolo in più, con il Napoli che oggi si trova al primo posto solitario, in attesa dei recuperi di Atalanta e Inter, che deve giocare ancora due partite. Conte aspetta buone notizie dai tre acciaccati, Olivera, Politano e Kvaratskhelia. Nessuno dei tre desta preoccupazione, anche se l'esterno italiano è da considerarsi ancora in dubbio. Da valutare l'uruguaiano dopo una botta al polpaccio, mentre il georgiano dovrebbe farcela.

È l'occasione giusta per schierare il tridente da sogno, con Neres e Lukaku, che i tifosi sognano. Il Napoli può mettere in campo due dei migliori talenti della Serie A nell'uno contro uno. La scelta di Conte potrà essere favorita dalle condizioni di Politano, anche se da oggi c'è anche Spinazzola che si candida in quel ruolo. Sicuro del posto sembra solo Neres, che nelle ultime quattro partite - tutte giocate - da titolare, ha inciso con 2 assist, 1 gol e un'autorete provocata. Intanto il Napoli aspetta il nuovo acquisto Scuffet: l'ormai ex portiere del Cagliari sarà il nuovo vice Meret e oggi farà le visite mediche. Caprile fa il percorso inverso e giocherà in Sardegna. La formula è quella dello scambio di prestiti.