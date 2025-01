Commozione ai funerali di Daniele: delegazione del Napoli presente in chiesa Le maglie di tutti i giocatori hanno accompagnato il feretro del piccolo tifoso scomparso sabato

Commozione al Vomero per i funerali di Daniele Pisco, il piccolo tifoso del Napoli morto sabato a 13 anni dopo una lunga malattia. Il bambino da un anno e mezzo si era avvicinato alla squadra azzurra, di cui era tifosissimo, ed era stato accolto da Conte e i giocatori con frequenti incontri a Castel Volturno e inviti allo stadio. La gioia che Daniele provava nel stare a contatto con i suoi beniamini dava forza al piccolo per affrontare le cure e faceva nutrire speranze per il futuro del bambino, che purtroppo si è dovuto arrendere a un male molto grave. Presente una delegazione del calcio Napoli nella chiesa di San Giovanni Battista dei Fiorentini a piazza degli Artisti, con tutte le maglie dei giocatori che hanno accompagnato il feretro. Lo stesso, però, era passato per Castel Volturno per un piccolo rito privato che tutto lo staff e la squadra ha svolto prima dell'allenamento. La presenza della squadra al Vomero, in piazza degli Artisti, avrebbe reso complicato l'ordine pubblico e distolto l'attenzione dal raccoglimento e dal dolore per la perdita del piccolo Daniele. Il rito funebre è stato celebrato dal Cardinale Battaglia, arcivescovo di Napoli. Alla famiglia Pisco le condoglianze di tutta la redazione di Ottochannel e Ottopagine.it