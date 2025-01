Mercato, dopo Scuffet è in arrivo Hasa: è un esterno classe 2004 del Lecce Operazione che guarda al futuro. Visite anche per il nuovo vice portiere. Caprile va al Cagliari

E’ ormai in dirittura d’arrivo l’operazione che porterà Luis Hasa al Napoli. Il centrocampista classe 2004 in forza al Lecce, stando a quanto riferito da Sky Sport, è in arrivo all’ombra del Vesuvio per sottoporsi alle visite mediche di rito prima di diventare ufficialmente un nuovo calciatore azzurro.

Hasa è stato uno degli artefici del trionfo dell'Italia agli Europei Under 19 a Malta ed è un pupillo del direttore sportivo del Napoli Giovanni Manna, che l'aveva portato alla Juventus Next Gen.