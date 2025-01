Nel girone di ritorno Conte riparte dalla miglior difesa del campionato Napoli al top nei 5 maggiori campionati europei assieme all'Atletico Madrid

Il Napoli riparte da una difesa super, la migliore del campionato. Il girone di ritorno comincia con una certezza: gli azzurri è quasi impossibile fare gol. Ben 12 clean sheet, ossia partite senza subire reti, mentre quelli incassati sono appena 12. E non a caso la retroguardia azzurra è la migliore dei cinque campionati europei, assieme all'Atletico Madrid e potenzialmente al Bayern Monaco, che però ha una partita da recuperi. Numeri impressionanti, che sottolineano come l'impegno di Antonio Conte, ossia dare solidità a una squadra che era diventata un colabrodo, era la priorità. E infatti il nuovo allenatore ha cominciato la sua cura partendo proprio dalla difesa e dai 48 gol subiti nello scorso campionato.

Oggi, al termine del girone d'andata, sono la metà della metà. Un vero e proprio capolavoro, che regge nonostante l'assenza di Alessandro Buongiorno. Il leader della difesa azzurra mancherà anche per tutto il mese di gennaio, ma il discusso Juan Jesus si è inserito bene nei meccanismi e non lo sta facendo rimpiangere. Meret avrà un nuovo vice, che sarà il suo concittadino e amico Simone Scuffet, arrivato al posto di Caprile nello scambio di prestiti col Cagliari. Il Napoli prende anche il giovane esterno Hasa dal Lecce, che probabilmente sarà dirottato in prestito. Conte è quasi certo di recuperare Kvaratskhelia per il Verona, ma c'è ottimismo anche per Politano e Olivera.