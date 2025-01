Buone notizie per Conte: tre recuperi importanti in vista del Verona Solo Politano potrebbe essere preservato a scopo precauzionale. Mercato, Hasa ha svolto le visite

Procedono spediti i recuperi dei tre acciaccati in casa Napoli: dall’allenamento sono arrivato buone notizie per Conte. Kvaratskhelia, Politano e Olivera dovrebbero essere a disposizione per la gara di domenica al “Maradona” contro il Verona, che si giocherà alle 20.45. Il georgiano è pronto a riprendersi il posto da titolare, anche se dovrà vedersela con l’accesa concorrenza di Neres. Tutto dipenderà da Politano, che potrebbe essere preservato a scopo precauzionale. Non dovrebbero esserci problemi neanche per Olivera, pronto a tornare regolarmente in difesa, sulla fascia sinistra. E intanto anche Leonardo Spinazzola entra nel gruppo degli esterni su cui Conte potrà fare affidamento nella seconda metà del campionato.

L'ex Roma, così come Raspadori, dovrebbe ormai essere stato tolto dal mercato. Non sarà così per Folorunsho e Zerbin, molto vicini alla Fiorentina e al Venezia, mentre Caprile è già sbarcato a Cagliari. E a proposito di portieri, domenica debutterà in panchina Simone Scuffet, concittadino e coetaneo di Meret, che sarà il nuovo vice portiere degli azzurri. Intanto il giovane classe 2004 Hasa, esterno scuola Juve e proveniente dal Lecce, ha svolto le visite mediche. Potrebbe essere dirottato in Serie B. A centrocampo, invece, l'obiettivo principale sembra essere diventato Cesare Casadei del Chelsea.