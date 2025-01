Kvara ancora fermo: salta il Verona mentre aumentano le voci di un addio Per il georgiano si parla di un affaticamento, ma è difficile non pensare all'offerta del PSG

Il campo e il mercato si incrociano in un mese di gennaio che è iniziato tra molte incognite: i tifosi del Napoli non vedranno Khvicha Kvaratskhelia in campo neanche domenica sera nella sfida contro il Verona allo stadio "Maradona". L'attaccante georgiano, al centro di forti voci di mercato con l'interesse del Paris Saint Germain, molto probabilmente non sarà neanche convocato. Dopo la gara contro la Fiorentina, salterà anche quella contro l'Hellas. Il Napoli parla ufficialmente di un affaticamento muscolare, che Kvara si porta dietro da una decina di giorni. Solo terapie per lui, che a questo punto non dovrebbe essere della partita. Impossibile non collegare questa probabile assenza con le voci di addio, sempre più insistenti.

Non è più un segreto che l'attaccante vuole andare al Paris Saint Germain, che già in estate aveva provato a prendere il georgiano. Un desiderio che si è concretizzato in un accordo tra il club francese e il giocatore, e contestualmente è arrivato il rifiuto alla proposta di rinnovo di contratto col Napoli. Una situazione che ha portato la società partenopea ad aprire alla cessione, ma solo con un'offerta non inferiore agli 80 milioni di euro. Se ne riparlerà a inizio settimana. Intanto, Conte, che parlerà alla vigilia della partita, ritrova Politano, mentre resta in dubbio Olivera dopo la botta al polpaccio.