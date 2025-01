Lukaku: "Conte non smette di essere un martello" L'attaccante del Napoli dopo la vittoria col Verona

Il Napoli vince e convince: 2-0 ad un Verona mai domo. Al termine del match è intervenuto ai microfoni di Dazn l'attaccante azzurro Romelu Lukaku: "Stiamo crescendo molto con la squadra, lavoriamo tanto sull'aspetto tattico ed abbiamo un gruppo che sta insieme tanto anche fuori dal campo, siamo uniti".

Avete vinto nonostante quanto si è detto su Kvara. "Sappiamo che a gennaio ci sono sempre tanti rumors, noi siamo concentrati sulle partite e sugli allenamenti".

Il mister è sempre lo stesso, non smette mai di essere un martello "No, non smette mai, è uno stimolo continuo dall'allenamento alla partita. Questo dà stimoli a tutti i giocatori, se vuoi crescere, con uno che dà questi stimoli sai che puoi farlo dando tutto".