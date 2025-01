Kvara al PSG una "mazzata" per i tifosi del Napoli, ma la garanzia è Conte Anche l'allenatore sorpreso dall'addio a gennaio, ma garantirà l'arrivo di un sostituto all'altezza

Il dado è tratto, e difficilmente si tornerà indietro: Khvicha Kvaratskhelia e il Napoli stanno per dirsi addio. Procede velocemente la trattativa per la cessione milionaria al Paris Saint Germain. Ieri a Nizza incontro positivo tra il ds azzurro Giovanni Manna e la dirigenza francese. Accordo verbale sulla base di 70 milioni di euro più 10 di bonus e senza contropartite. Il club azzurro sfiora l'ammontare della clausola rescissoria da 80 milioni che aveva previsto nel rinnovo dell'attaccante, che non ha voluto firmare chiedendo la cessione immediata. Si tratta di una enorme plusvalenza, visto che Kvara fu pagato appena 10 milioni due anni e mezzo fa. Un addio a sorpresa, che i tifosi forse avrebbero accettato la prossima estate, ma non certo adesso con il Napoli primo in classifica.

Il sostituto è già in casa, ed è David Neres, che sta facendo molto bene e offre garanzie. Ma Conte rappresenta una garanzia per i tifosi e non accetterà di perdere il talento georgiano senza un sostituto all'altezza. Per questo Manna si sta già muovendo per il sostituto: il sogno è Garnacho del Manchester United, talento argentino di appena 20 anni. Può partire ma servono molti soldi: la richiesta sarebbe di 70 milioni di euro. Difficile che De Laurentiis spenda subito la cifra in arrivo per Kvara, più probabile una soluzione meno costosa: piace l'italiano Chiesa, oggi al Liverpool, ma si è fatto il nome anche di Werner del Tottenham, Ndoye del Bologna e Adeyemi del Borussia Dortmund.