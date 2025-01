Il nuovo acquisto Billing si allena ed è pronto al debutto Il centrocampista ha preso il posto di Folorunsho: sarà tra le prime due alternative in mediana

È tornato a lavorare il Napoli. Dopo un giorno di riposo, Conte ha raggruppato gli azzurri a Castel Volturno per cominciare a preparare la sfida di sabato sera in casa dell’Atalanta. Ieri è stato il primo giorno di lavoro per Philip Billing. Il centrocampista danese acquistato prima del match con il Verona è stato accolto bene dal gruppo. Che l’ha fatto sentire subito a casa. Preso dal Bournmouth ha firmato un contratto fino a giugno con la formula del prestito con diritto di riscatto bloccato a dieci milioni di euro. Proverà, nel caso in cui dovesse essere utilizzato da Conte, a dare tutto persperare in una conferma. Domenica scorsa era al Maradona per assistere alla partita contro il Verona. Si è subito reso conto dell’ambiente partenopeo. Il tecnico, comunque, può contare su un elemento di unmetro e 94 centimetri che all’occorrenza potrà essere determinante nei finali di partita quando si dovrà difendere eventualmente il risultato. Ma ha anche un ottimo tiro dalla distanza.