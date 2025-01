Kvaratskhelia sta per diventare un ricordo: i tifosi ora sognano Garnacho Mentre il georgiano è pronto a volare a Parigi, il nome del talento argentino è quello più gradito

Nel giorno in cui Khvicha Kvaratskhelia si prepara a dire addio al Napoli, la testa dei tifosi è già al suo erede. Il video con il saluto del georgiano al murales Maradona ai Quartieri Spagnoli è stato apprezzato, ma resta la delusione per una partenza anticipata e per molti ingiustificata, visto che i partenopei sono al comando della classifica. Mai una formazione capolista ha perso un giocatore così importante a metà stagione: e ancora una volta le speranze sono rivolte al ruolo di garanzia di Antonio Conte, che difficilmente permetterà che il numero 77 possa lasciare il Napoli senza un sostituto adeguato.

E c'è già un nome che accende la fantasia: è quello di Alejandro Garnacho, talento che nel 2018 segnò a Sorrento un gol nel torneo delle Sirene, nella finale contro il Milan. All'epoca l'attaccante era un prodotto del vivaio dell'Atletico Madrid, prima di passare ancora giovanissimo al Manchester United. Oggi gli inglesi chiedono 70 milioni. Una cifra pari a quella della cessione di Kvara, ma ci sarebbe il sì del giocatore che può fare la differenza. Un'alternativa è Zhegrova del Lille. Intanto, mentre Conte prepara la sfida di sabato contro l'Atalanta, Romelu Lukaku alla radio partner parla di una vera e propria finale: "Stimo Gasperini, ma Conte è un vincente - ha detto - è una partita che non possiamo sbagliare".