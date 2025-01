La carica dei tifosi per dimenticare Kvaratkshelia e pensare solo all'Atalanta Domani sera il big match a Bergamo, ma è difficile non farsi distrarre dall'addio del georgiano

Un addio consumato con un video sui social: una lettera aperta ai tifosi narrata a voce. Così Khvicha Kvaratskhelia ha salutato i tifosi del Napoli prima di imbarcarsi sull'aereo che lo ha portato a Parigi. Oggi le visite mediche con il Paris Saint Germain, alle quali seguirà l'annuncio ufficiale. "Un giorno vi dirò tutto", ha detto l'attaccante nel suo saluto, lasciando intendere che dietro il suo addio improvviso e a metà stagione, ci siano ragioni non ancora note. Per ora sono evidenti quelle economiche, visto che il georgiano guadagnerà quasi 10 milioni a stagione: un enorme passo avanti rispetto al milione e mezzo che percepiva al Napoli. Ma anche il presidente De Laurentiis, ancora a Los Angeles e di rientro domani sera in Italia, ha fatto un ottimo affare: in arrivo 75 milioni bonus compresi.

Una delle più grandi plusvalenze della storia azzurra, visto che nel 2022 Kvaratskhelia fu pagato appena 10 milioni. E mentre Conte chiede concentrazione per il big match di domani sera in casa dell'Atalanta, impazza il toto nomi per l'erede di Kvara. Toccherà all'allenatore, che presenterà la sfida in conferenza stampa, riportare tutti con i piedi sul campo e rimandare le suggestioni di mercato. Una spinta che daranno anche i tifosi, che si sono dati appuntamento a Capodichino per incitare la squadra in partenza verso Bergamo. Toccherà a Neres completare il tridente, mentre Olivera tornerà al suo posto nel ruolo di terzino sinistro.