IL PIZZINO SPOT di Urgo: Che malinconia! Ora si capisce perché non esistono più le bandiere nel calcio, solo malinconiche banderuole...

Ora si capisce perché non esistono più le bandiere nel calcio, solo malinconiche banderuole. I soldi sono tanti - quanti ai tempi di Maradona non erano neanche lontanamente ipotizzabili - e a guadagnarli non ci sono più solo i calciatori e i loro insaziabili procuratori, ma anche quelle orde fameliche di individui che a vario titolo fanno parte dei loro "entourage", e da cui i parenti più o meno stretti non sono esclusi. Anzi. Tutti sono ormai schiavi dei loro arrivismi, economici e di immagine, e dei loro gracili bisogni materiali, privi di ogni forma di scelta, sogno o appartenenza. Che malinconia!