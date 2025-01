Quanta corsa allo Gewiss stadium: gli azzurri percorrono 124 chilometri Il dato è impressionante: il Napoli in crescita anche dal punto di vista fisico

Grande prova di squadra da parte del Napoli, che sbanca il Gewiss Stadium di Bergamo battendo l'Atalanta 3-2. Gli uomini di Antonio Conte sovrasta la squadra di Gian Piero Gasperini percorrendo più chilometri e raggiungendovelocità più alte. Incredibile il divario nei chilometri percorsi, sono circa 124 quelli accumulati dal Napoli, contro i circa 116 dell'Atalanta. Gli azzurri, poi, volano in trasferta: vinte otto delle prime 11 trasferte stagionali in Serie A (8 vinte, 2 pareggiate, 1 persa) solo per la terza volta nella sua storia - 10 nel 2017/18, campionato terminato in seconda posizione, e nove nel 2022/23, stagione dell’ultimo Scudetto.