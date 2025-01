Napoli, oggi la ripresa degli allenamenti Sabato pomeriggio al "Maradona" la sfida contro la Juventus

Torna al lavoro il Napoli di Antonio Conte. Dopo il successo in casa dell’Atalanta gli azzurri hanno avuto la domenica di riposo. L’appuntamento è per oggi per cominciare a preparare la sfida di sabato pomeriggio al Maradona contro la Juventus. Si pensava ad un recupero di Buongiorno per la gara del 25 gennaio ma l’ex Toro dovrà aspettare ancora qualche settimana prima di rientrare.