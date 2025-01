Juventus banco di prova esaltante, ma il Napoli aspetta anche i rinforzi Conte dovrà aspettare la prossima settimana per Danilo. Nel vivo la trattativa per Garnacho

L'Inter resta nella scia del Napoli capolista, ma l'atmosfera di festa vissuta nella notte tra sabato e domenica a Capodichino non intacca l'entusiasmo dei tifosi. Una manifestazione spontanea di affetto e gratitudine per una squadra che in 6 mesi ha cancellato la disastrosa passata stagione, mettendosi stabilmente al comando della classifica, pronta a lottare per lo scudetto con le antagoniste. Un entusiasmo capace di cancellare in poche ore la delusione per l'improvviso addio di Kvaratskhelia, fino a pochi giorni fa idolo della tifoseria. Un piccolo miracolo calcistico targato Antonio Conte, ormai idolo indiscusso della tifoseria partenopea.

E all'orizzonte una delle sfide più attese dell'anno: sabato al "Maradona" una Juventus attardata in classifica, ma ancora imbattuta e reduce dall'importante vittoria contro il Milan. Per il Napoli, che ha ripreso la preparazione, un banco di prova esaltante. Ma i giorni scorrono in fretta e Conte aspetta novità dal mercato, che chiuderà il 2 febbraio. Il difensore Danilo, che si sta svincolando proprio dalla Juventus, dovrebbe arrivare la prossima settimana, mentre si continua a trattare per l'erede di Kvaratskhelia, vale a dire Garnacho del Manchester United. Sarebbe sceso in campo direttamente Conte, che avrebbe chiamato l'argentino per convincerlo ad accettare la proposta degli azzurri.